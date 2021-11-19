«Готов к давлению требовательных уфимских трибун». Антипин — о переходе в «Салават Юлаев»

Новичок «Салавата Юлаева», защитник Виктор Антипин прокомментировал свой переход в уфимский клуб из подольского «Витязя».

«Я очень рад оказаться в Уфе. «Салават Юлаев» – игровая команда, все хоккеисты получают удовольствие от игры. Вижу только плюсы от этого. Я много раз выходил против «Салавата»: здесь комбинационный хоккей, но и много внимания уделяют обороне. Во многих командах комбинационная игра отошла на второй план, а в Уфе продолжает развиваться. И это очень интересно.

Будет время пообщаться с тренерским штабом. Тренеры расскажут более подробно о роли в команде, и о том, как играет «Салават Юлаев».

С Евгением Бирюковым я семь лет отыграл в одной паре. Конечно, и Коля Кулемин, и Женя Бирюков — опытные ребята, я с ними поиграл. Это поможет скорее влиться в команду, потому что все равно вопросы возникают. Сейчас нахожусь в хорошей форме. Была пауза, поработал отлично.

Что касается Уфы, то всем известно, как любят хоккей в городе. Когда приезжал играть против «Салавата Юлаева», то атмосфера была просто шикарная, болельщики всегда поддерживают команду. Готов к давлению требовательных уфимских трибун. Надо просто всегда держать хороший игровой уровень. Хорошо, когда тебя держат в тонусе», — приводит слова Антипина официальный сайт «Салавата Юлаева».