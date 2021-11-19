СКА отправил Марченко и Морозова в ВХЛ. В матче с «Зауральем» они забили по голу

СКА отправил нападающих Кирилла Марченко и Ивана Морозова в Высшую хоккейную лигу.

Игроки участвовали в сегодняшнем матче ВХЛ. В составе «СКА-Невы» они играли с «Зауральем». Марченко забросил шайбу уже на 6-й минуте встречи в большинстве. Морозов также сумел отличиться, но в равных составах. Он сделал это на 59-й минуте матча, принеся победу команде из Санкт-петербурга со счётом 3:2. Также Морозов набрал результативное очко при голе Марченко.

Права на оба видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видеоролики можно в официальном «твиттере» «СКА-Невы».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кирилл Марченко набрал 14 (9+5) очков в 25 играх за СКА. Его показатель полезности — «+2».

Морозов сыграл в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 14 матчей и набрал 5 (4+1) баллов результативности при показателе полезности «0».