СКА отправил Марченко и Морозова в ВХЛ. В матче с «Зауральем» они забили по голу

СКА отправил нападающих Кирилла Марченко и Ивана Морозова в Высшую хоккейную лигу.
Игроки участвовали в сегодняшнем матче ВХЛ. В составе «СКА-Невы» они играли с «Зауральем». Марченко забросил шайбу уже на 6-й минуте встречи в большинстве. Морозов также сумел отличиться, но в равных составах. Он сделал это на 59-й минуте матча, принеся победу команде из Санкт-петербурга со счётом 3:2. Также Морозов набрал результативное очко при голе Марченко.
Права на оба видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видеоролики можно в официальном «твиттере» «СКА-Невы».
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кирилл Марченко набрал 14 (9+5) очков в 25 играх за СКА. Его показатель полезности — «+2».
Морозов сыграл в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 14 матчей и набрал 5 (4+1) баллов результативности при показателе полезности «0».
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