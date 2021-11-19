Уитни — Торторелле: ты выжил из ума, Макдэвид — чистый гений на льду

Экс-защитник НХЛ и ХК «Сочи» Райан Уитни ответил на слова Джона Тортореллы в адрес нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

«У Тортореллы есть Кубок Стэнли, пару лет назад он с «Коламбусом» выбил «Тампу» из плей-офф. Он знает, что нужно для победы в плей-офф. Но если ты думаешь, что Коннор Макдэвид должен изменить свою игру, то ты полностью выжил из ума. Этот парень – величайший хоккеист всех времён. Ты хочешь, чтобы он изменил свою игру? О чём ты вообще говоришь? Знаете, про Стива Айзермана тоже говорят, что он изменил свою игру, и они выиграли Кубок Стэнли. У Айзермана был Фёдоров, Лидстрём, Мёрфи, все русские – Константинов, Ларионов, Шэнахэн.

Приятель, Макдэвид – чистый гений на льду. Нам надо, чтобы все игроки пытались делать хотя бы что-то отдалённо похожее на то, что делает он. Нам не надо, чтобы Макдэвид делал то, что делают какие-то грайндеры. Да, в плей-офф забивать тяжелее, но зачем ему менять свою игру? Может ли он чуть больше внимания уделять обороне? Думаю, о таком можно просить любого. Но он владеет шайбой весь матч, создаёт моменты в каждой смене, он – самый быстрый игрок, которого видел хоккей. В игре Макдэвида нет ничего, что бы мешало «Эдмонтону» выиграть Кубок Стэнли. Он тут вообще не виноват!

Торторелла в эфире ESPN сказал Макдэвиду заткнуться. А что бы он сказал, если бы тренировал его? «Чёрт возьми, свистните уже на нём чёртово удаление!!! Ему же подножку поставили, чёрт бы вас побрал!». Я каждый матч «Эдмонтона» смотрю, и в каждом матче пропускают три нарушения. Если бы Торторелла был главным тренером, он бы тоже был недоволен. Мне вот даже не кажется, что Макдэвид сильно жалуется по этому поводу. Вспомните Кросби в начале карьеры, он ныл гораздо больше Макдэвида», — сказал Уитни в подкасте Spittin' Chiclets.

Напомним, ранее Торторелла заявил, что Макдэвиду стоит сменить стиль игры, чтобы «Эдмонтон» мог бороться за победу в Кубке Стэнли.