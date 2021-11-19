Кожевников: натурализация Найта? Если у России вообще никого нет – мы позорим себя

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможной натурализации канадского нападающего «Авангарда» Корбана Найта.
«Как относиться к возможной натурализации в хоккее? Да никак. Простая вещь – если у нас вообще никого нет, то мы позорим себя. А какой-то Найт будет проситься в сборную России. Если бы нужен – играл бы в своей.
Проблема центральных нападающих? Да что вы, у нас крайние играют, как центральные. Хоккей – разносторонняя игра. Если Найт хочет играть – пускай пишет, что хочет. Просто привлёк к себе внимание. Если он нужен сборной, то пускай тренеры предложат. Но не думаю, что это произойдёт. А так, я тоже могу сказать, что очень хочу за сборную Канаду играть», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 ноября 2021
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