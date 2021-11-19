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Мичков набрал 5 очков в двух матчах МХЛ после возвращения из сборной России

Мичков набрал 5 очков в двух матчах МХЛ после возвращения из сборной России
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Нападающий клуба Молодёжной хоккейной лиги СКА-1946 Матвей Мичков забросил 2 шайбы и отдал 3 результативные передачи в двух проведённых матчах за команду после возвращения из сборной России. Напомним, Мичков принимал участие в Кубке Карьяла, в трёх матчах которого набрал 2 (1+1) очка.

16 ноября в матче со «СКА-Варяги» (5:3) Мичков отдал две результативные передачи. Сегодня, 19 ноября, Мичков забросил 2 шайбы в ворота МХК «Динамо» Санкт-Петербург. Также форвард набрал очко за результативную передачу.

Напомним, благодаря лакросс-голу шведам на Кубке Карьяла Матвей стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. Он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

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