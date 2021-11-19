Мартемьянов: «Сибирь» вырвала победу в матче со СКА. Даже не выиграла, а вырвала её

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался по итогам победного матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1).

«Хотелось бы поблагодарить болельщиков и команду за проявленный характер и стойкость. Переломили матч, игра была достойная, равная, качели переходили то в одну, то в другую сторону. Боевой матч, спасибо команде за характер. Молодцы.

На третий период сделали акцент на то, чтобы упростить игру, побольше бросать. Много было потерь в передачах, особенно поперечных. Говорили, что надо бросать даже в сторону ворот и идти на добивание. Это сработало, сравняли, вырвали победу. Даже не выиграли, а вырвали.

Когда забросили первый гол, вера появилась, глаза загорелись, ребята более уверенно играть стали. Упростили игру, площадка менее привычная для нас, чем для хозяев. Возможно, очень долго проходила адаптация к маленькой площадке», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.