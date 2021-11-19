Мартемьянов: был серьёзный разговор в «Сибири». Кое-кто опустился на землю, стали работать

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ответил на вопрос о том, как команде удалось выйти из кризиса.

«В начале сезона у нас были объективные и субъективные причины, почему так неровно играли. Порой показывали приличный хоккей, но результата не было. Была проведена работа вместе с руководством клуба, и состоялся серьёзный разговор с командой, кое-то кто опустился на землю. Стали работать, и результат пришёл сам собой. Парни играть умеют, вера в себя и партнёров добавила положительных моментов, и пошли результаты. Вратари стали здорово играть, в обороне игру наладили. В атаке не так много забиваем, но нам хватает одного гола, чтобы победить. Этого достаточно, нужны очки, а не красивый хоккей», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.