Мартемьянов: был серьёзный разговор в «Сибири». Кое-кто опустился на землю, стали работать

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ответил на вопрос о том, как команде удалось выйти из кризиса.
«В начале сезона у нас были объективные и субъективные причины, почему так неровно играли. Порой показывали приличный хоккей, но результата не было. Была проведена работа вместе с руководством клуба, и состоялся серьёзный разговор с командой, кое-то кто опустился на землю. Стали работать, и результат пришёл сам собой. Парни играть умеют, вера в себя и партнёров добавила положительных моментов, и пошли результаты. Вратари стали здорово играть, в обороне игру наладили. В атаке не так много забиваем, но нам хватает одного гола, чтобы победить. Этого достаточно, нужны очки, а не красивый хоккей», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 ноября 2021
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