И. Воробьёв — об усилении «Металлурга»: есть там один парень, 71-й номер на спине у него
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв ответил на вопрос о необходимости усиления состава команды, пошутив, что не отказался бы от подписания контракта с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.
«Есть ли необходимость усиления состава «Металлурга»? Есть там один парень, 71-й номер на спине у него. Конечно, не отказались бы от него.
Конечно, хочется усилиться, но свободных никого нет, ищем, смотрим, но пока это поле не слишком плодородно», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, 4 июня 2021 года Евгений Малкин перенёс операцию на правом колене и до сих пор не провёл ни одного матча в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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