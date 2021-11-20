Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен заразился коронавирусом

Генеральный менеджер «Монреаля Канадиенс» Марк Бержевен заразился коронавирусом. Об этом сообщил клуб в своём официальном «твиттере».



«Сегодня утром был подтверждён положительный тест COVID-19 у генерального менеджера команды Марка Бержевена. Он находится под наблюдением медицинского штаба команды и будет следовать всем правилам, установленными Национальной хоккейной лигой и органами здравоохранения», – заявил в «Монреале».



Бержевен завершил свою игровую карьеру в 2004 году в «Ванкувере Кэнакс».



В составе сборной Канады Марк Бержевен принимал участие в чемпионате мира 1994 года в Италии, вместе с командой завоевав золотые медали первенства.



«Монреаль» идёт на 15 месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков после 19 игр. Сейчас у клуба неудачная серия из четырёх поражений подряд.