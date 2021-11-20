«Колорадо» уверенно обыграл «Сиэтл» в матче с 10 заброшенными шайбами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

В составе победителей отличились Андре Бураковский, который оформил дубль, Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Кейл Макар, Эрик Джонсон и Николя Обе-Кюбель. Для Ничушкина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне НХЛ.

«Сиэтл» потерпел шестое поражение кряду. «Колорадо», в свою очередь, одержал четвёртую победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо» дома сыграет с «Оттавой». Встреча должна пройти 23 ноября. «Сиэтл» 22 ноября у себя на стадионе примет «Вашингтон».