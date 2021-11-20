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«Колорадо» уверенно обыграл «Сиэтл» в матче с 10 заброшенными шайбами

«Колорадо» уверенно обыграл «Сиэтл» в матче с 10 заброшенными шайбами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бураковски – 04:04' (5x4)   0:2 Ничушкин (Джост, Мюррей) – 06:39' (4x5)   0:3 Макар (Кадри) – 23:01' (5x5)   0:4 Бураковски (Макар, Кадри) – 25:33' (5x4)   0:5 Макар (Хельм) – 32:48' (5x5)   0:6 Джонсон (Рантанен, Шервуд) – 37:17' (5x5)   0:7 Обе-Кюбель (Джост, Ньюхук) – 44:47' (5x5)   1:7 Эберле (Юханссон, Данн) – 45:57' (5x4)   2:7 Танев (Суси, Ларссон) – 48:30' (5x4)   3:7 Блэквелл (Донской) – 55:12' (5x5)

В составе победителей отличились Андре Бураковский, который оформил дубль, Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Кейл Макар, Эрик Джонсон и Николя Обе-Кюбель. Для Ничушкина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне НХЛ.

«Сиэтл» потерпел шестое поражение кряду. «Колорадо», в свою очередь, одержал четвёртую победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо» дома сыграет с «Оттавой». Встреча должна пройти 23 ноября. «Сиэтл» 22 ноября у себя на стадионе примет «Вашингтон».

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