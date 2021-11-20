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Нужно ли СКА увольнять Брагина?

Нужно ли СКА увольнять Брагина?
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Санкт-петербургский СКА под руководством Валерия Брагина повторил клубный антирекорд по серии поражений в Континентальной хоккейной лиге.

Предлагаем вам принять участие в опросе на тему: Нужно ли СКА увольнять Валерия Брагина с поста главного тренера?

СКА потерпел пятое поражение подряд во вчерашнем матче с «Сибирью» (1:2). Армейцы с Невы повторили свой антирекорд в КХЛ – в октябре 2019 года, когда в Санкт-Петербурге тренировал нынешний наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов, они также уступили в пяти последовательных встречах, поочерёдно проиграв «Авангарду», «Нефтехимику», «Спартаку», ещё раз «Нефтехимику» и «Локомотиву».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал дома «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

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СКА повторил клубный антирекорд по серии поражений в КХЛ
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