Гимаев-мл.: не исключаю возвращение Знарка в СКА. Он много времени проводит с Ротенбергом

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев прокомментировал слухи о возможном возвращении в СКА тренера Олега Знарка.

«Что касается возможного возвращения Знарка, то я ничего не исключаю. Тем более, мы знаем, что Знарок сейчас достаточно много времени проводит в компании Романа Ротенберга. И в сборную его привлекли. Думаю, появление Лео Комарова тоже было не без участия Олега Знарка. Всё возможно», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, СКА под руководством Валерия Брагина потерпел пятое поражение подряд во вчерашнем матче с «Сибирью» (1:2). Армейцы с Невы повторили свой антирекорд в КХЛ, который они установили в октябре 2019 года, когда в Санкт-Петербурге тренировал нынешний наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов.