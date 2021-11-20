Гимаев-мл.: не исключаю возвращение Знарка в СКА. Он много времени проводит с Ротенбергом

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев прокомментировал слухи о возможном возвращении в СКА тренера Олега Знарка.
«Что касается возможного возвращения Знарка, то я ничего не исключаю. Тем более, мы знаем, что Знарок сейчас достаточно много времени проводит в компании Романа Ротенберга. И в сборную его привлекли. Думаю, появление Лео Комарова тоже было не без участия Олега Знарка. Всё возможно», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, СКА под руководством Валерия Брагина потерпел пятое поражение подряд во вчерашнем матче с «Сибирью» (1:2). Армейцы с Невы повторили свой антирекорд в КХЛ, который они установили в октябре 2019 года, когда в Санкт-Петербурге тренировал нынешний наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов.
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