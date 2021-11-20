«Работа с Хартли точно помогает Грицюку». Гимаев-мл. — о 20-летнем форварде «Авангарда»

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев высказался о работе главного тренера Боба Хартли в «Авангарде». Также Гимаев поделился мнением о нападающем омского клуба Арсении Грицюке.
«Когда пошла череда неудач у «Авангарда», я говорил, что команде просто нужно время. Практически полностью изменилась линия нападения. «Авангард» — системная команда, Хартли — системный тренер, который выдаёт каждому игроку свою роль. Им нужно было время, чтобы хоккеисты стали понимать и выполнять, что от них хочет тренер. В последних матчах мы видим, что у «Авангарда» это стало получаться. Войти в топ-4 Востока до нового года? Почему нет? Не вижу причин, по которым команда не смогла бы этого не сделать.
Что касается прогресса Грицюка, то он всегда был хорошим игроком. Просто в том году он проиграл конкуренцию Чинахову, который сейчас играет в НХЛ. У Грицюка появилась возможность проявить себя. В этом сезоне он получил больше игрового времени, работа с Хартли однозначно помогает. Грицюк обретает уверенность и становится одним из лидеров команды», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 20 ноября 2021
-
14:37
-
13:50
-
13:42
-
13:35
-
13:05
-
12:54
-
12:40
-
12:32
-
12:20
-
11:55
-
11:25
-
10:55
-
10:33
-
09:53
-
09:41
-
09:09
-
09:00
-
08:44
-
08:43
-
07:15
-
06:45
-
06:04
-
05:22
-
03:43
- 19 ноября 2021
-
23:52
-
23:38
-
23:22
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:51