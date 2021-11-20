«Работа с Хартли точно помогает Грицюку». Гимаев-мл. — о 20-летнем форварде «Авангарда»

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев высказался о работе главного тренера Боба Хартли в «Авангарде». Также Гимаев поделился мнением о нападающем омского клуба Арсении Грицюке.

«Когда пошла череда неудач у «Авангарда», я говорил, что команде просто нужно время. Практически полностью изменилась линия нападения. «Авангард» — системная команда, Хартли — системный тренер, который выдаёт каждому игроку свою роль. Им нужно было время, чтобы хоккеисты стали понимать и выполнять, что от них хочет тренер. В последних матчах мы видим, что у «Авангарда» это стало получаться. Войти в топ-4 Востока до нового года? Почему нет? Не вижу причин, по которым команда не смогла бы этого не сделать.

Что касается прогресса Грицюка, то он всегда был хорошим игроком. Просто в том году он проиграл конкуренцию Чинахову, который сейчас играет в НХЛ. У Грицюка появилась возможность проявить себя. В этом сезоне он получил больше игрового времени, работа с Хартли однозначно помогает. Грицюк обретает уверенность и становится одним из лидеров команды», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.