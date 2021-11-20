Фарм «Нью-Джерси» поставил рекорд по продолжительности победной серии на старте сезона
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«Ютика Кометс», фарм-клуб «Нью-Джерси Дэвилз», выступающий в Американской хоккейной лиге, одержал 12-ю победу подряд на старте сезона, побив рекорд «Рочестер Американс» 37-летней давности, который составлял 11 побед подряд со старта регулярного чемпионата. Об этом сообщает официальный «твиттер» «Ютики».
Публикация доступна в официальном «твиттере» «Ютика Кометс».
Рекордное достижение клуб установил после победы в домашнем матче над «Шарлотт Чекерс» со счётом 4:1. Встреча завершилась сегодня, 20 ноября. В следующей игре «Ютика Кометс» встретится с обладателями предыдущего рекорда «Рочестер Американс». Матч пройдёт завтра, 21 ноября.
В данный момент «Ютика Кометс» идёт на первом месте Восточной конференции, набрав 24 очка в 12 играх сезона.
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