Плющев: «Авангард» неровно играет этот сезон. Не сказал бы, что команда всё наладила

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил выступление «Авангарда» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард» неровно играет этот сезон, на то, наверное, есть свои причины. Я бы не сказал, что они всё решили и наладили. Давайте посмотрим, что будет дальше. Не берусь предугадывать, ворвётся ли команда в топ-4 Востока до нового года. «Авангард» иногда показывает очень сильную игру, причём с сильными соперниками. А иногда — невнятную игру с соперниками, которые уступают им в классе. Однозначно «Авангард» находится не на своём месте.
Что касается заслуги Хартли в прогрессе Грицюка, то в составе всегда есть игроки, которые ставят перед собой большие задачи. Арсений — харизматичный парень, проявляет себя — это закономерность, идущая больше от него, чем от кого-либо. В «Авангарде» есть игроки, от которых все ждут гораздо большего, но нельзя же сказать, что это заслуга Хартли», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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