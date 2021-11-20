Крикунов: спад СКА связан с травмами и неоптимальной формой новичков

Экс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов связывает с травмами поражения СКА в последних матчах.
«Ни одна из команд не проходит ровно весь чемпионат. От спада никто не застрахован, тем более на такой длинной дистанции. Если это и спад, то он не будет больше пяти-шести игр и команда продолжит радовать своих болельщиков уверенной игрой. Но, в данном случае я бы связал эти поражения с травмами ряда ключевых игроков команды. Травмировался и выбыл на неопределенный срок финский защитник Микко Лехтонен, не играет также другой игрок обороны Василий Токранов. Только вернулся в строй Антон Бурдасов, который еще пока далек от оптимальной формы. Уверен, что уже в ближайших матчах сможет проявить себя Лео Комаров, которому необходим время, чтобы акклиматизироваться после выступления на протяжении восьми сезонов за океаном. Не вышел пока на пик формы и другой форвард Никита Гусев. Никакой паники у питерцев из-за пяти поражений быть не должно. СКА – в целом молодая команда, где собраны в большинстве своем перспективные ребята. Им необходимо время, чтобы сыграться» — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
- 20 ноября 2021
-
17:33
-
17:31
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
15:50
-
15:33
-
15:25
-
15:12
-
15:04
-
14:37
-
13:50
-
13:42
-
13:35
-
13:05
-
12:54
-
12:40
-
12:32
-
12:20
-
11:55
-
11:25
-
10:55
-
10:33
-
09:53
-
09:41
-
09:09
-
09:00
-
08:44
-
08:43
-
07:15
-
06:45
-
06:04
-
05:22
-
03:43
- 19 ноября 2021
-
23:52