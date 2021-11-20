Зарипов забил 429-ю шайбу в карьере и вышел на второе место в списке российских снайперов
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Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов открыл счёт в гостевом матче с «Торпедо». Эта шайба стала 429-й в карьере хоккеиста. Таким образом, нападающий вышел на чистое второе место в списке снайперов отечественного хоккея, обойдя Бориса Михайлова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Примечательно, что сегодня Зарипов проводит юбилейный 900-й матч за «Ак Барс».
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 40-летний нападающий принял участие в 13 играх, набрав в них 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «-2». В составе казанского клуба Зарипов трижды выигрывал Кубок Гагарина — в 2009-м, в 2010-м и в 2018-м.
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