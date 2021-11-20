Нападающий «Сочи» Никита Точицкий возобновил тренировки после травмы

Нападающий «Сочи» Никита Точицкий, получивший травму полтора месяца назад в игре против «Салавата Юлаева», начал тренировки в общей группе, сообщает телеграм канал «ХК Сочи, по-братски».

Также в общей группе работает Дмитрий Колготин. После попадания шайбы в лицо нападающий выходит на лёд в защитной маске. Андрей Баканов, который травмировался в игре с «Витязем» в конце октября, тренируется с неиграющим составом. Никита Феоктистов пока занимается по индивидуальной программе.

Два дня назад «Сочи» и СКА совершили обмен, по результатам которого состав «леопардов» пополнили защитники Юрий Паутов и Данила Галенюк. Юрий Паутов накануне прилетел в Сочи и сегодня утром провёл первую тренировку. Данила Галенюк также в скором времени должен прилететь из Санкт-Петербурга и начать тренировки с командой.