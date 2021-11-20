«Куньлунь» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв подольский «Витязь» на выезде

Сегодня, 20 ноября, в Подольске прошёл матч Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Кунльнуль Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в матче на 6-й минуте открыл Иван Володин. В течение минуты усилиями Никиты Гончарова хозяева укрепили преимущество, однако спустя всего 13 секунд Спенсер Фу сократил отставание до одной шайбы. Второй период прошёл без голов. В середине третьего периода пекинский клуб сравнял счёт. Шайбу забросил Джош Николлс. Решающую же шайбу на пятой минуте овертайма забросил канадский форвард «Кунльнуль Ред Стар» Паркер Фу.

Следующую встречу пекинский клуб проведёт на выезде с московским «Динамо». «Витязь» на своей площадке встретится с «Северсталью».