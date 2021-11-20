«Куньлунь» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв подольский «Витязь» на выезде
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Сегодня, 20 ноября, в Подольске прошёл матч Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Кунльнуль Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Счёт в матче на 6-й минуте открыл Иван Володин. В течение минуты усилиями Никиты Гончарова хозяева укрепили преимущество, однако спустя всего 13 секунд Спенсер Фу сократил отставание до одной шайбы. Второй период прошёл без голов. В середине третьего периода пекинский клуб сравнял счёт. Шайбу забросил Джош Николлс. Решающую же шайбу на пятой минуте овертайма забросил канадский форвард «Кунльнуль Ред Стар» Паркер Фу.
КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Володин (Рассказов, Шиксатдаров) – 05:04' (5x5) 2:0 Гончаров (Смолин) – 05:53' (5x5) 2:1 Фу – 06:05' (5x5) 2:2 Николлс – 50:00' (5x5) 2:3 Фу (Спроул, Лазушин) – 64:13' (en)
Следующую встречу пекинский клуб проведёт на выезде с московским «Динамо». «Витязь» на своей площадке встретится с «Северсталью».
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