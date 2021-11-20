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Галиев: Ведин – скоростной парнишка. Голова, руки. Он будет помогать «Динамо»

Галиев: Ведин – скоростной парнишка. Голова, руки. Он будет помогать «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев прокомментировал игру одноклубника Антона Ведина. после победной игры с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

«С ЦСКА моя потеря едва не привела к голу в концовке, а сегодня я допустил обрез в большинстве? Да, с ЦСКА я наелся уже после длинной смены и не заметил соперника. А здесь чисто моя ошибка.
Главное, что команда выигрывает. Приоритет – это команда. А мои голы – стечение обстоятельств. У нас с Ведином неплохо получается, он скоростной парнишка. Голова, руки. Думаю, он будет нам помогать», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Кунльнуль Ред Стар» 22 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск.

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