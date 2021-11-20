Макс Доми выведен из ковид-протокола и сможет принять участие в матче с «Вегасом»

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Макс Доми выведен из ковидного протокола Национальной хоккейной лиги и сыграет в ближайшем матче с «Вегас Голден Найтс», сообщает официальный «твиттер» команды.



Напомним, Доми попал в ковид-протокол в конце октября, после чего пропустил последние 6 игр команды.



В нынешнем сезоне НХЛ нападающий набрал 4 (1+3) очка в 4 играх при показателе полезности «+2». С 19 по 25 октября он пропустил четыре игры регулярного чемпионата из-за перелома ребра.



Вчера Доми тренировался в третьем звене с Джеком Рословиком и Джастином Дэнфортом.

После 14 игр регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 18 набранных очков.