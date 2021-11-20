Макс Доми выведен из ковид-протокола и сможет принять участие в матче с «Вегасом»
Поделиться
Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Макс Доми выведен из ковидного протокола Национальной хоккейной лиги и сыграет в ближайшем матче с «Вегас Голден Найтс», сообщает официальный «твиттер» команды.
Напомним, Доми попал в ковид-протокол в конце октября, после чего пропустил последние 6 игр команды.
В нынешнем сезоне НХЛ нападающий набрал 4 (1+3) очка в 4 играх при показателе полезности «+2». С 19 по 25 октября он пропустил четыре игры регулярного чемпионата из-за перелома ребра.
Вчера Доми тренировался в третьем звене с Джеком Рословиком и Джастином Дэнфортом.
После 14 игр регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 18 набранных очков.
Комментарии
- 20 ноября 2021
-
21:55
-
21:22
-
20:58
-
20:49
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:47
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:12
-
18:40
-
18:27
-
18:15
-
18:09
-
17:55
-
17:33
-
17:31
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
15:50
-
15:33
-
15:25
-
15:12
-
15:04
-
14:37
-
13:50
-
13:42
-
13:35
Партнерский контент