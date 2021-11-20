Форвард «Анахайма» Мактавиш продолжит сезон в лиге Онтарио после 9 матчей в НХЛ
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Нападающий «Анахайм Дакс» Мэйсон Мактавиш продолжит нынешний сезон в юниорской лиге Онтарио. 18-летний канадец будет выступать в OHL за «Питерборо».
Примечательно, что в текущем сезоне Мактавиш провёл в НХЛ 9 матчей, а это означает, что «Анахайм» не использовал первый год хоккеиста по контракту новичка, поскольку форвард не достиг отметки в 10 игр.
В этом сезоне канадец провёл в НХЛ 9 матчей и набрал 3 (2+1) очка за результативность при полезности «+3».
«Утки» выбрали нападающего на драфте НХЛ-2021 под общим третьим номером.
«Анахайм» после 18 игр регулярного чемпионата НХЛ занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 23 очка. Следующую игру команда проведёт 23 ноября в гостях с «Нэшвилл Предаторз».
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