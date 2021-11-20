Квартальнов — о матче с «Торпедо»: нам не удалось «заморозить» игру

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (3:2 ОТ).
«Была обоюдоострая игра, много моментов и с нашей стороны, и со стороны соперника. В овертайме забили хороший гол.
«Ак Барс» забрал максимум очков в выездной серии. Были ли аспекты, которыми я остался недоволен? Конечно, какие-то моменты есть. Хороший аспект – мы мало пропускали в двух первых играх. А «Торпедо» очень здорово играет в атаке, здесь есть креативные парни. Пропустили гол «1 в 0» − такой подарок сделали сопернику, получили 2:2. Дали жизнь «Торпедо», игра перевернулась, потом пошёл навал. Сегодня нам не удалось «заморозить» игру.
Нижегородцы молодцы, играли очень активно. После второго гола игра чуть-чуть перевернулась, «Торпедо» немного доминировало, они молодцы», — приводит слова Квартального официальный сайт клуба.
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