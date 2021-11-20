Дмитрий Кагарлицкий: хочется, чтобы Зарипов достиг тысячи игр за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал гостевую победу в матче с «Торпедо» (3:2 ОТ).

«Получилась хорошая игра. Несмотря на то, что «Торпедо» проводило второй матч за два дня, они двигались довольно неплохо. Считаю, что мы создавали моменты, достаточно много атаковали, но не удержали победный счёт в основное время. Дошли до овертайма, а могли в основное время всё завершить. Тем не менее, взяли два очка сегодня, собрали максимум на выезде, этим довольны. Но игру надо будет улучшать. Поработаем в Казани, исправим.

Данис Зарипов сегодня забросил свою 429-ю шайбу. Красавец. Очень рад, что нахожусь в этот момент с ним в одной команде. К сожалению, не успел выйти на лёд, когда он забил. Но провести с ним в одном звене его 900-й матч за «Ак Барс» – огромная честь для меня. Хочется, чтобы он достиг тысячи игр, но тут всё зависит от него. У него большо запал, глаза горят, энергии и мастерства хватит. Все ребята счастливы, что он достиг такого рубежа», — приводит слова Кагарлицкого официальный сайт клуба.