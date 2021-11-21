Бержевен – о коронавирусе: могу лишь вообразить, как плохо тем, кто не вакцинировался

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал, как проходит его заболевание коронавирусной инфекцией.



«Сильно потею по ночам. Честно говоря, вся эта дрожь, когда даже не получается согреться, а затем боли в голове и теле… Я дважды вакцинирован, поэтому могу лишь вообразить, как плохо себя чувствуют те, кто не вакцинировался. Ещё спина болит. Но думаю, что мне уже лучше.



Меня сразило в игре с «Питтсбургом». Я почувствовал недомогание, поэтому даже не стал спускаться к команде. Слава богу, что я этого не сделал, потому что очевидно уже был болен. Затем у меня были две самые тяжёлые ночи, но сейчас я уже иду на поправку», — сказал Марк Бержевен в интервью Sportsnet.

«Монреаль» идёт на 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков после 19 игр. Сейчас у клуба неудачная серия из четырёх поражений подряд.

