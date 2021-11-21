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Бержевен – о коронавирусе: могу лишь вообразить, как плохо тем, кто не вакцинировался

Бержевен – о коронавирусе: могу лишь вообразить, как плохо тем, кто не вакцинировался
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал, как проходит его заболевание коронавирусной инфекцией.

«Сильно потею по ночам. Честно говоря, вся эта дрожь, когда даже не получается согреться, а затем боли в голове и теле… Я дважды вакцинирован, поэтому могу лишь вообразить, как плохо себя чувствуют те, кто не вакцинировался. Ещё спина болит. Но думаю, что мне уже лучше.

Меня сразило в игре с «Питтсбургом». Я почувствовал недомогание, поэтому даже не стал спускаться к команде. Слава богу, что я этого не сделал, потому что очевидно уже был болен. Затем у меня были две самые тяжёлые ночи, но сейчас я уже иду на поправку», — сказал Марк Бержевен в интервью Sportsnet.

«Монреаль» идёт на 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков после 19 игр. Сейчас у клуба неудачная серия из четырёх поражений подряд.

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