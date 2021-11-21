Дубль Шаранговича принёс «Дэвилз» выездную победу над «Тампой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе «Дэвилз» дублем отметился 23-летний белорусский форвард Егор Шарангович, ещё по шайбе забросили Доусон Мерсер, Джимми Веси и Томаш Татар. За «Тампу» отличились Ян Рутта, Патрик Марун и Виктор Хедман.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
23-летний российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 22 минуты 29 секунд и отметился голевой передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «-1». В его копилке теперь 7 (2+5) очков в 14 матчах текущего сезона.
Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 22 броска из 26, а его визави из «Дэвилз» Маккензи Блэквуд – 31 из 34.
- 21 ноября 2021
-
02:55
-
02:39
-
01:41
-
01:23
-
01:15
-
01:12
-
00:55
-
00:47
-
00:02
- 20 ноября 2021
-
23:36
-
23:01
-
22:34
-
22:28
-
21:55
-
21:22
-
20:58
-
20:49
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:47
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:12
-
18:40
-
18:27
-
18:15
-
18:09
-
17:55
-
17:33