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Дубль Шаранговича принёс «Дэвилз» выездную победу над «Тампой»

Дубль Шаранговича принёс «Дэвилз» выездную победу над «Тампой»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Дэвилз» дублем отметился 23-летний белорусский форвард Егор Шарангович, ещё по шайбе забросили Доусон Мерсер, Джимми Веси и Томаш Татар. За «Тампу» отличились Ян Рутта, Патрик Марун и Виктор Хедман.

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23-летний российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 22 минуты 29 секунд и отметился голевой передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «-1». В его копилке теперь 7 (2+5) очков в 14 матчах текущего сезона.

Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 22 броска из 26, а его визави из «Дэвилз» Маккензи Блэквуд – 31 из 34.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Рутта – 05:49' (5x5)   1:1 Шарангович (Хольц) – 13:56' (5x5)   2:1 Марун (Колтон, Сергачёв) – 18:15' (5x4)   3:1 Хедман (Катчук, Рутта) – 26:17' (5x5)   3:2 Мерсер (Шарангович, Зигенталер) – 41:12' (5x5)   3:3 Веси (Суббэн, Зигенталер) – 45:39' (5x5)   3:4 Шарангович (Братт, Хишир) – 49:34' (5x5)   3:5 Татар (Грейвз) – 58:44' (en)
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