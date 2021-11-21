Дубль Шаранговича принёс «Дэвилз» выездную победу над «Тампой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.



В составе «Дэвилз» дублем отметился 23-летний белорусский форвард Егор Шарангович, ещё по шайбе забросили Доусон Мерсер, Джимми Веси и Томаш Татар. За «Тампу» отличились Ян Рутта, Патрик Марун и Виктор Хедман.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

23-летний российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 22 минуты 29 секунд и отметился голевой передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «-1». В его копилке теперь 7 (2+5) очков в 14 матчах текущего сезона.



Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 22 броска из 26, а его визави из «Дэвилз» Маккензи Блэквуд – 31 из 34.