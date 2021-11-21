Капризов отличился в игре с «Флоридой», забросив свою пятую шайбу в текущем сезоне
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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимает на своём льду «Миннесоту Уайлд». Идёт 3-й период, в счёте ведут хозяева – 4:2.
В заключительном игровом отрезке отличиться удалось 24-летнему российскому форварду «дикарей» Кириллу Капризову. Ему ассистировал Фредерик Годро.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты».
Таким образом, Капризов отметился пятой заброшенной шайбой в 17-й игре текущего сезона. Всего на его счету 16 (5+11) очков при показателе полезности «+1». В прошлой игре с «Даллас Старз» (7:2) Кирилл впервые в своей заокеанской карьере набрал четыре (1+3) очка за матч.
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