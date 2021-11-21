Гол и ассист Капризова не спасли «Миннесоту» в игре с «Флоридой». У Бобровского — 34 сейва

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Миннесоту Уайлд». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Флориды» дублем отметился Фрэнк Ватрано, также забрасывали Оуэн Типпетт, Картер Вераге и Сэм Беннетт. За «Миннесоту» отличились Йоэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов, Маркус Фолиньо и Райан Хартман.

24-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут и 23 секунды, отметившись заброшенной шайбой и голевой передачей, при этом заработав коэффициент полезности «0». Всего на его счету 17 (5+12) очков в 17 матчах.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 из 38 бросков.