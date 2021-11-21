Гол и ассист Капризова не спасли «Миннесоту» в игре с «Флоридой». У Бобровского — 34 сейва
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В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Миннесоту Уайлд». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:3.
В составе «Флориды» дублем отметился Фрэнк Ватрано, также забрасывали Оуэн Типпетт, Картер Вераге и Сэм Беннетт. За «Миннесоту» отличились Йоэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов, Маркус Фолиньо и Райан Хартман.
24-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут и 23 секунды, отметившись заброшенной шайбой и голевой передачей, при этом заработав коэффициент полезности «0». Всего на его счету 17 (5+12) очков в 17 матчах.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 из 38 бросков.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Типпетт (Экблад, Ватрано) – 17:45' (5x5) 2:0 Ватрано (Торнтон, Гудас) – 28:23' (5x5) 2:1 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 31:46' (5x4) 3:1 Ватрано (Форслинг) – 34:50' (5x5) 3:2 Капризов (Годро) – 41:55' (5x5) 4:2 Вераге (Уигар, Экблад) – 45:42' (5x5) 4:3 Фолиньо (Голигоски, Раск) – 59:14' (6x5) 5:3 Беннетт (Юбердо) – 59:23' (en) 5:4 Хартман (Эрикссон Эк) – 59:51' (6x5)
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