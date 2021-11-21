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«Вегас» переиграл «Коламбус», у Дадонова «-1»

«Вегас» переиграл «Коламбус», у Дадонова «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Киган Колесар, Райлли Смит и Маттиас Янмарк. У гостей отличились Густав Нюквист и Александр Тексье. Примечательно, что после первого периода «Коламбус» лидировал со счётом 2:0. Но «Вегас» смог перевернуть ситуацию и одержать волевую победу. Российский хоккеист клуба Евгений Дадонов завершил игру с показателем полезности «-1», у Владислава Гаврикова и Егора Чинахова – «0».

«Вегас Голден Найтс» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» (18) – на 11-й позиции на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Нюквист (Бин, Веренски) – 00:45' (5x5)   0:2 Тексье (Бин, Веренски) – 08:42' (4x5)   1:2 Колесар (Лешишин) – 27:07' (5x5)   2:2 Смит – 44:45' (4x5)   3:2 Янмарк (Хаг, Колесар) – 53:53' (5x5)
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