«Вегас» переиграл «Коламбус», у Дадонова «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Киган Колесар, Райлли Смит и Маттиас Янмарк. У гостей отличились Густав Нюквист и Александр Тексье. Примечательно, что после первого периода «Коламбус» лидировал со счётом 2:0. Но «Вегас» смог перевернуть ситуацию и одержать волевую победу. Российский хоккеист клуба Евгений Дадонов завершил игру с показателем полезности «-1», у Владислава Гаврикова и Егора Чинахова – «0».



«Вегас Голден Найтс» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» (18) – на 11-й позиции на Востоке.