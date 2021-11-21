Овечкин обошёл Дацюка по голевым передачам в НХЛ, отдав 605-й пас

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз», гости одержали победу со счётом 4:0. Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».

Российский нападающий столичных Александр Овечкин отметился результативной передачей. Это действие помогло 36-летнему форварду достичь отметки в 605 голевых передач за карьеру, что является четвёртым показателем среди россиян в НХЛ. Он обошёл экс-нападающего «Детройта» Павла Дацюка, на счету которого 604 ассиста.

На первой строчке списка ассистентов — Сергей Фёдоров, выполнивший 696 пасов за 1248 встреч. Второй — Евгений Малкин, форвард «Питтсбурга» на настоящий момент сделал 680 передач за 940 игр. Третье место занимает Сергей Зубов, у него 619 пасов за 1068 матчей.