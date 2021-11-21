Президент московского «Динамо» прокомментировал 75-летие клуба

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал 75-летие клуба и рассказал о своих впечатлениях.

«Хорошие впечатления от мероприятия. Во-первых, это для ветеранов, которые прошли большой жизненный путь. 75 лет – это большая история. И те же Александр Мальцев, Виталий Давыдов – это люди, которые создали этот вид спорта. В первую очередь всё дня них и остальных ветеранов. Во-вторых, главное – это болельщики. Вся игра идёт ради зрителей. Для этого праздник и организовали.

Были проблемы с организацией. У нас вчера игра и завтра игра. А нам было нужно привлечь главную команду. С точки зрения коронавирусных мер не могли реализовать свыше 3000 билетов. И практически все места были заполнены, вы это видели», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.