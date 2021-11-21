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Воронин: никаких движений по Шипачёву нет, лично беседовал с Вадимом на эту тему

Воронин: никаких движений по Шипачёву нет, лично беседовал с Вадимом на эту тему
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Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал последние слухи, которые появились в прессе вокруг фигуры нападающего Вадима Шипачёва.

«Много писалось, что мы могли расстаться с Шипачёвым? Вы моё выступление видели? Кто-то просто запустил это движение. Я встречался и с Шипачёвым, встречался и с Мироновым, общался со всей командой. С Вадимом лично общался около часа на эту тему. Никаких движений по этому вопросу нет», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что «Динамо» может расстаться с Шипачёвым, а также с защитниками Вячеславом Войновым, Андреем Педаном и голкипером Иваном Бочаровым. После этого Воронин в интервью «Чемпионату» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг данные слухи.

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