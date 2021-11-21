Воронин: никаких движений по Шипачёву нет, лично беседовал с Вадимом на эту тему

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал последние слухи, которые появились в прессе вокруг фигуры нападающего Вадима Шипачёва.
«Много писалось, что мы могли расстаться с Шипачёвым? Вы моё выступление видели? Кто-то просто запустил это движение. Я встречался и с Шипачёвым, встречался и с Мироновым, общался со всей командой. С Вадимом лично общался около часа на эту тему. Никаких движений по этому вопросу нет», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что «Динамо» может расстаться с Шипачёвым, а также с защитниками Вячеславом Войновым, Андреем Педаном и голкипером Иваном Бочаровым. После этого Воронин в интервью «Чемпионату» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг данные слухи.
- 21 ноября 2021
-
16:13
-
15:39
-
15:16
-
15:01
-
14:59
-
14:37
-
14:22
-
13:47
-
13:19
-
12:59
-
12:31
-
12:06
-
11:50
-
11:15
-
10:59
-
10:46
-
10:21
-
10:20
-
09:57
-
09:36
-
09:22
-
09:09
-
08:47
-
08:35
-
08:17
-
07:55
-
07:35
-
07:30
-
07:20
-
07:14
-
07:08
-
07:05
-
06:56
-
06:52
-
06:46