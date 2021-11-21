Юрзинов-ст.: необходимо вести дела так, чтобы каждый клуб России воспитал своего Мичкова

Трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о молодых российских хоккеистах.



«С большим интересом слежу за тем, как в последнее время российский хоккей поворачивается лицом к молодёжи. Меня это явление обнадёживает. Смотрю за тем же СКА — и вспоминаю московское «Динамо» начала 90-х годов, когда у нас тоже было по две пятёрки молодогвардейцев. И нас тоже поругивали, что молодых слишком много.



Мичков — очень интересный, но ещё очень молодой хоккеист. У него есть большой, природный талант. Теперь дело за работой, спортивным характером. Замалчивать такие успехи нельзя — но и перехваливать не нужно.



Сейчас ещё рано говорить о результатах. Талантливых игроков, которых вызвали на Кубок Карьяла, называю молодогвардейцами. Для многих это был первый призыв, не все заявили о себе на международной арене так, как тот же Мичков. Но получен бесценный международный опыт, который поможет как при подготовке к молодёжному первенству мира в Канаде, так и к следующему олимпийскому циклу — к Милану.



Для меня не сюрприз, что Мичков, получив доверие от сборной, только набирает ход. Пять шайб в МХЛ и новый вызов в основную команду — это не шутки. Такое всегда было и в советском, и в российском хоккее — сборная молодёжь окрыляет, её рост усиливается. Жду такого же прогресса от другого рекордсмена Кубка Карьяла — защитника Грудинина. Кстати, если раньше молодые росли как грибы у нас в Новогорске, то теперь кузницей кадров стал «Хоккейный город» в Санкт-Петербурге, там созданы такие условия, которых нет и в Европе.



Не скрою, есть моменты, которые не радуют, а беспокоят. Ну вот съездили молодогвардейцы в Европу — и, смотрю, некоторые, вернувшись в клубы, приличное время сидят в запасе. Вот где нам нужно наладить работу системы «сборная — клуб» — контролировать каждого талантливого игрока, давать ему шансы.



Смотрю в эти дни матчи не только КХЛ, но и европейских чемпионатов, Лиги чемпионов. Знаете, в Европе просто огромное доверие молодёжи и нет такого, что всё лучшее время получают легионеры. Мне кажется, многим нашим клубам нужно менять свою философию.



Хорошо, если возрождение тренерского задания по воспитанию игроков сборной вызывает у вас иронию, давайте обсуждать введение каких-то квот для молодых хоккеистов. Считаю, что специалистам было бы интересно обсуждение и параметров лимита на легионеров. Условно, если в СКА или «Ак Барсе» выходит много молодых игроков, то для них легионерский лимит может стать мягче. А для тех, кто не смотрит в сторону своей молодёжи, было бы резонно сократить лимит на легионеров, например, до трёх.



Всё это лишь предложения — для обсуждения. Но необходимо вести дела так, чтобы каждый клуб России находил и воспитывал своего Мичкова. Тогда будет полный порядок и в КХЛ, и в сборной», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.