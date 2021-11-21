«Трактор» благодаря дублю Кравцова обыграл в домашнем матче «Адмирал»

«Трактор» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Матч прошёл в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».
Счёт в игре открыл на 12-й минуте нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, голевой пас на счету Владимира Ткачёва и Евгения Кулика. На 29-й минуте в большинстве удвоил преимущество хозяев всё тот же Кравцов, оформив дубль. Ему ассистировали Алексей Бывальцев и Альберт Яруллин.
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На 55-й минуте одну шайбу в составе «Адмирала» забросил защитник Либор Шулак, голевую передачу сделал Александр Шевченко.
«Трактор» продолжает преследовать в турнирной таблице Восточной конференции «Металлург», занимая второе место. Подопечные Анвара Гатиятулина набрали 50 очков после 33 матчей. «Адмирал» — на 12-м месте, имея в своём активе 17 баллов после 31 встречи.
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