Кошечкин стал первым вратарём в истории российского хоккея, сыгравшим 100 матчей на ноль
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».
Место в воротах гостей занимал голкипер Василий Кошечкин, который провёл матч на ноль. Этот матч стал 500-м для 38-летнего вратаря за «Металлург», он провёл 100 «сухих» игр, став первым из голкиперов в истории отечественных чемпионатов по данному показателю.
В текущем сезоне Кошечкин провёл 11 матчей, в которых одержал восемь побед, отбивая 92,5% бросков и имея коэффициент надёжности 2,35. Всего на его счету 709 матчей в КХЛ, он также выступал в КХЛ за «Ладу» (2008-2009) и «Северсталь» (2010-2013). Кошечкин выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах.
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