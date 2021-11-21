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«Сочи» с минимальным счётом обыграл дома рижское «Динамо»

«Сочи» с минимальным счётом обыграл дома рижское «Динамо»
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ХК «Сочи» одержал минимальную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».

На 14-й минуте в составе хозяев заброшенной шайбой отличился латвийский защитник Янис Якс. Ему ассистировали Давид Рундблад и Василий Глотов.

«Сочи» набрал 26 очков после 31 матча, поднявшись на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав рижское «Динамо». Латвийский клуб имеет 25 очков, проведя 29 встреч и расположившись на 11-й строчке Запада.

В следующем матче подопечные Андрея Назарова сыграют в гостях с новосибирской «Сибирью» (24 ноября), а рижское «Динамо» встретится в Казани с «Ак Барсом» (23 ноября).

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Якс (Рундблад, Глотов) – 13:54' (5x5)
Комментарии
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