«Сочи» с минимальным счётом обыграл дома рижское «Динамо»

ХК «Сочи» одержал минимальную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».



На 14-й минуте в составе хозяев заброшенной шайбой отличился латвийский защитник Янис Якс. Ему ассистировали Давид Рундблад и Василий Глотов.



«Сочи» набрал 26 очков после 31 матча, поднявшись на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав рижское «Динамо». Латвийский клуб имеет 25 очков, проведя 29 встреч и расположившись на 11-й строчке Запада.



В следующем матче подопечные Андрея Назарова сыграют в гостях с новосибирской «Сибирью» (24 ноября), а рижское «Динамо» встретится в Казани с «Ак Барсом» (23 ноября).