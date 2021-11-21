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ЦСКА одержал победу во втором армейском дерби подряд, обыграв дома СКА

ЦСКА одержал победу во втором армейском дерби подряд, обыграв дома СКА
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ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в очередном матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1).

На второй минуте забросил шайбу нападающий хозяев Сергей Плотников. Питерцы ошиблись в своей зоне. Каменев набросил на пятак, шайба отскочила к Плотникову, который добил её в сетку ворот гостей. На седьмой минуте удвоил преимущество московских армейцев форвард Сергей Андронов. Юаким Нордстрём развернулся за воротами и сделал скрытую передачу на пятак, Андронов протолкнул шайбу в ближний угол.

Ещё одну шайбу в ворота СКА на девятой минуте отправил нападающий Михаил Григоренко. ЦСКА вышел в контратаку, Карнаухов влетел в зону и сделал поперечную передачу на Григоренко, который в касание вогнал шайбу в верхний угол ворот.

На 55-й минуте одну шайбу в составе гостей отыграл форвард Антон Бурдасов. СКА выиграл борьбу в чужой зоне, Кемппайнен сделал перевод на Бурдасова, который с близкого расстояния пробил Федотова.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Плотников (Окулов, Каменев) – 01:04' (5x5)   2:0 Андронов (Нордстрём, Соркин) – 06:34' (5x5)   3:0 Григоренко (Слепышев, Карнаухов) – 08:01' (5x5)   3:1 Бурдасов (Кузьменко, Кемппайнен) – 54:18' (5x5)
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