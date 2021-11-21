ЦСКА одержал победу во втором армейском дерби подряд, обыграв дома СКА

ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в очередном матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1).



На второй минуте забросил шайбу нападающий хозяев Сергей Плотников. Питерцы ошиблись в своей зоне. Каменев набросил на пятак, шайба отскочила к Плотникову, который добил её в сетку ворот гостей. На седьмой минуте удвоил преимущество московских армейцев форвард Сергей Андронов. Юаким Нордстрём развернулся за воротами и сделал скрытую передачу на пятак, Андронов протолкнул шайбу в ближний угол.

Ещё одну шайбу в ворота СКА на девятой минуте отправил нападающий Михаил Григоренко. ЦСКА вышел в контратаку, Карнаухов влетел в зону и сделал поперечную передачу на Григоренко, который в касание вогнал шайбу в верхний угол ворот.



На 55-й минуте одну шайбу в составе гостей отыграл форвард Антон Бурдасов. СКА выиграл борьбу в чужой зоне, Кемппайнен сделал перевод на Бурдасова, который с близкого расстояния пробил Федотова.