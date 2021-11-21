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Воробьёв — о Кошечкине: многие столько не набирают в лиге, а он сыграл за «Магнитку»

Воробьёв — о Кошечкине: многие столько не набирают в лиге, а он сыграл за «Магнитку»
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:0).

«Нам пришлось сегодня много обороняться. У нас здорово сыграло меньшинство, и в равных составах прилично пришлось поиграть в защите. Конечно, хочется отметить Василия Кошечкина, который провёл очень хорошую игру в его 500-м матче за клуб. Многие столько не набирают в лиге, а он сыграл за клуб», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Металлург» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, после 31 матча имея в своём активе 51 балл. В следующем матче магнитогорский клуб сыграет дома с минским «Динамо». Встреча пройдёт в четверг, 25 ноября.

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