Валерий Брагин объяснил шесть поражений СКА подряд

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (1:3), а также прокомментировал серию клуба из шести поражений подряд.



«Гандикап, конечно, 0:3 в начальной стадии. Потом выровняли, неплохо играли два периода, шансы были неплохие. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно играть все 60 минут.



Шесть поражений? Много игроков уезжало, много игроков после травм, ещё не те кондиции. Все вместе сейчас будем вылезать из этой ситуации. Конечно, травмы двух ведущих защитников – Ожиганова и Лехтонена – тоже сказываются», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 39 очков после 30 матчей.

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