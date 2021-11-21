Николаев — о дебюте в КХЛ: вышел, кайфанул, играл с криками, как обычно

Вратарь санкт-петербургского СКА Дмитрий Николаев поделился эмоциями от дебюта в Континентальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (1:3).



«Хорошая игра, просто плохое начало. Второй и третий период хорошо смотрелись, где-то не повезло. Когда сказали менять Юханссона, были обычные ощущения. Спокойно вышел, не волновался. Мы каждый день работаем, это моя работа. Вышел, кайфанул, всё хорошо, ничего не трясло.



Много было опасных моментов у моих ворот, одного не выделить. Играл с криками, подсказками партнёрам, как обычно», — передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



21-летний голкипер провёл на площадке 50 минут и 48 секунд, отразив все 15 бросков (100%).