Николаев — о дебюте в КХЛ: вышел, кайфанул, играл с криками, как обычно
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Вратарь санкт-петербургского СКА Дмитрий Николаев поделился эмоциями от дебюта в Континентальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (1:3).
«Хорошая игра, просто плохое начало. Второй и третий период хорошо смотрелись, где-то не повезло. Когда сказали менять Юханссона, были обычные ощущения. Спокойно вышел, не волновался. Мы каждый день работаем, это моя работа. Вышел, кайфанул, всё хорошо, ничего не трясло.
Много было опасных моментов у моих ворот, одного не выделить. Играл с криками, подсказками партнёрам, как обычно», — передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
21-летний голкипер провёл на площадке 50 минут и 48 секунд, отразив все 15 бросков (100%).
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