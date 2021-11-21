Вудкрофт: минскому «Динамо» нужно взять всё лучшее, чтобы выиграть в следующих встречах

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итоги встречи с «Сибирью» (1:2, бул.), а также рассказал о предстоящих матчах в регулярном чемпионате КХЛ.



«Это была очень равная игра, где болельщики увидели много тактической борьбы. Мы провели большую часть матча хорошо, но, к сожалению, не реализовали голевые моменты, которых было немало, а это очень важный компонент игры. В концовке потеряли шайбу, и соперник воспользовался своим шансом, сравнял счёт. Это хоккей, поэтому к такому развитию событий нужно быть готовым. Сейчас нам надо взять всё лучшее, что было в сегодняшней и предыдущей игре, и отталкиваться от этих моментов, чтобы добиться успеха в следующих встречах.



Надеюсь, что дальше будем лучше реализовывать свои шансы, но это хоккей. Я сказал ребятам, чтобы они не зацикливались на этом, а продолжали работать, создавать моменты и играть по нашей системе. Надо двигаться дальше, но, безусловно, прибавлять в этом компоненте.



К сожалению, сегодня на лёд вышли не те хоккеисты, которые способны на постоянной основе выигрывать вбрасывания.



Впереди ожидаю сложные равные игры с двумя хорошими оппонентами. Это вызов для нас. «Металлург» — топовая команда Восточной конференции. «Барыс» тоже играет очень солидно. Безусловно, это очень опасные команды. Сейчас у нас очень плотный график, поэтому почти нет времени для отдыха. Сегодня сыграли, а завтра уже отправляемся в дальнюю дорогу. Что касается игр, то надо обратить внимание на те вещи, которые у нас получаются, и подойти к следующим матчам с понимаем того, благодаря чему мы можем победить.



Сегодня я увидел немало таких фрагментов в игре. Где-то банально не хватает везения и реализации голевых моментов. Надо сфокусироваться на себе и аспектах своей игры, которые необходимо улучшить. Чтобы хоккеисты почувствовали ту силу, что была в начале сезона и до болезни, которая подкосила нашу команду», — цитирует Вудкрофта официальный сайт «Динамо».