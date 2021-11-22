Панарин отметился голевой передачей в матче с «Баффало», набрав 17-е очко в сезоне

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Завершён 1-й период, счёт равный – 1:1.
На заключительной минуте первого игрового отрезка хоккеистам «синерубашечников» удалось реализовать численное преимущество в формате «5 на 4» и восстановить паритет в счёте. Заброшенной шайбой отметился форвард Крис Крайдер, а ассистировал ему россиянин Артемий Панарин.
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Таким образом, Панарин набрал 17-е (4+13) очко в 18-й игре текущего сезона, имея показатель полезности «-1». При этом за карьеру в НХЛ этот результативный балл стал 490-м (169+321) в 451 матче.
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