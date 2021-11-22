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Артемий Панарин повторил достижение Патрика Кейна в НХЛ

Артемий Панарин повторил достижение Патрика Кейна в НХЛ
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:4.

30-летний российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин провёл на льду 18.03 и отметился ассистентским хет-триком, заработав коэффициент полезности «+2». У него теперь 19 (4+15) очков в 18 матчах. Для Панарина этот матч стал 50-м за карьеру в НХЛ, в котором ему удалось набрать как минимум три очка. С момента своего дебюта в лиге россиянин занимает третье место по этому показателю в НХЛ, деля позицию со своим бывшим одноклубником Патриком Кейном. Лидирует Коннор Макдэвид.

В составе «Рейнджерс» забрасывали Крис Крайдер, Джейкоб Труба, Каапо Какко, К’Андре Миллер и Райан Линдгрен, чья шайба за 0,7 секунды до конца матча принесла «синерубашечникам» победу. У «Баффало» отличились Расмус Асплунд, Винни Хиностроза, Тейдж Томпсон и Расмус Далин.

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