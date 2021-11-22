«Калгари» показал лучший результат в НХЛ с 1929 года по матчам на ноль в 19 встречах
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:0.
Главным героем матча стал голкипер «Калгари» Даниэль Владарж, отразивший 27 бросков и оформивший второй шат-аут в нынешнем сезоне. Благодаря игре чешского вратаря «Калгари» установил лучший результат в НХЛ с 1929 года по количеству игр на ноль в 19 матчах со старта сезона.
На этом отрезке голкиперы «огоньков» семь раз (пять — Якоб Маркстрём и два — Владарж) оставили свои ворота в неприкосновенности, что является лучшим результатом в истории лиги в XXI веке. Рекорд лиги был установлен в 1925 году, когда «Оттава Сенаторз» провела девять матчей на ноль на аналогичном отрезке.
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