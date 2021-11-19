«Калгари» повторил достижение «Бостона» в НХЛ 83-летней давности
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.
Традиционно главным героем матча стал голкипер «Калгари» Якоб Маркстрём, отразивший 27 бросков и оформивший пятый шат-аут в нынешнем сезоне. Благодаря игре шведского вратаря «Калгари» повторил достижение «Бостона» 83-летней давности по количеству матчей на ноль в 17 встречах со старта сезона. На этом отрезке голкиперы «огоньков» шесть раз (пять — Маркстрём, и однажды — Владарж) оставили свои ворота в неприкосновенности, что является лучшим результатом в истории лиги в XXI веке.
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