Панарин сократил до шести результативных передач отставание от Кучерова за карьеру в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:4.
30-летний российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин провёл на льду 18.03 и отметился ассистентским хет-триком, заработав показатель полезности «+2». В нынешней регулярке на его счету теперь стало 19 (4+15) очков в 18 матчах. Для Панарина этот матч стал 50-м за карьеру в НХЛ, в котором ему удалось набрать как минимум три очка.
При этом Артемий продолжает располагаться на 20-м месте по результативным передачам за карьеру в НХЛ. В активе Панарина 323 голевые передачи в 451 матче. Ближайшей целью для форварда «Рейнджерс» является результат Никиты Кучерова, на счету которого 329 передач в 518 матчах. Сегодня Панарин сократил отставание от Кучерова до шести результативных передач за карьеру в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696 в 1248).
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