«Это становится безумием». Американские журналисты восхитились показателями Овечкина

Американские журналисты поделились мнением о показателях форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в 36 лет начал сезон с наибольшим показателем очков на отрезке в 19 матчей.
«Первый (но точно не последний) раз, когда Овечкин забивает в Сиэтле», — отметили в «твиттере» «Вашингтона», выразив уверенность, что «Кракен» ещё не раз пострадают от руки Александра.
«Овечкин забил «Сиэтлу». Это обряд посвящения для любого клуба НХЛ», — пошутил автор EPRinkside Дмитрий Филипович.
«Экстренное (хотя и очевидное) сообщение. Овечкин снова забил», — написали в «твиттере» The Hockey News. Их, похоже, голы россиянина уже особо и не удивляют.
«После 19 матчей Овечкин идёт на скорости в 64 гола в этом сезоне. Это становится каким-то безумием», — пишет репортёр NBC Тайлер Байрум.
«Александр Овечкин забросил свою 15-ю шайбу в 19-м матче этого сезона. У него уже 30 очков. То, как он сохранился, противоречит всему, что мы знаем… обо всём», — прокомментировал журналист NBC Грант Полсен.
«Комментаторы только что сказали, что это лучший старт в карьере будущего члена Зала славы Овечкина. Это его 17-й сезон. Ему 36. 15 голов в 19 матчах. Он Бенджамин Баттон, и вы меня не переубедите», — написала ведущая NHL Network Джейми Херш.
- 22 ноября 2021
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