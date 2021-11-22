Сегодня, 22 ноября, в матче «Сиэтл Кракен» – «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 15-й в сезоне. Ранее американский журналист высказался на эту тему, подчеркнув, что нападающий идёт по графику 65 голов за сезон и ему по силам догнать Уэйна Гретцки.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сколько голов забьёт Александр Овечкин в этом сезоне НХЛ?»
В матче с «Сиэтлом» 36-летний российский форвард столичных Александр Овечкин забросил свою 745-ю шайбу в НХЛ. Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 21 шайбу. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
- 22 ноября 2021
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