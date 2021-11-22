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Овечкин вышел на первое место по голам в равных составах в текущем сезоне

Овечкин вышел на первое место по голам в равных составах в текущем сезоне
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Сиэтл Кракен» забросил в равных составах. Эта шайба стала 11-й в сезоне при игре без розыгрыша лишнего игрока. Такой же показатель у форварда «Виннипег Джетс» Кайла Коннора.

Напомним, матч в «Сиэтле» завершился победой хозяев со счётом 5:2.

В матче с «Сиэтлом» 36-летний российский форвард столичных Александр Овечкин забросил свою 745-ю шайбу в НХЛ. Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 21 шайбу. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Также Овечкин набрал 1350-е очко в НХЛ и стал первым россиянином, который достиг этой отметки.

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