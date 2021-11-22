Быков: НХЛ как плохие грибники, выдирают всё с грибницей. Бизнес им важнее развития хоккея

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об отношении к НХЛ.

«Мы везде рекламируем НХЛ, а нам надо делать акцент на КХЛ. Мы воспитываем молодых игроков, они потом уезжают, а НХЛ как плохие грибники в лесу – всё выдирают вместе с грибницей. И при этом невежественно относятся к нашим просьбам отпустить игроков на Олимпийские игры.

Позиция НХЛ понятна, им бизнес важнее развития хоккея. Да, это лучшая лига в мире, они её развили, но в том числе благодаря и европейским нациям, тренерам и федерациям, которые растят игроков, вкладывают в них деньги. Взамен мы видим вот такое отношение.

Игроки в какой-то степени тоже становятся заложниками ситуации. Даже если они захотят поехать, НХЛ может им запретить. Хотя профсоюз игроков мог бы поставить свои условия. Однако же там бизнес и деньги превыше всего. Спорт нужно пропагандировать в силу его значимости в воспитании молодёжи, а не ради обогащения отдельных личностей или лиги. Позиция НХЛ не сходится с той философией, которую мы в Европе стараемся пропагандировать.

В НХЛ хоккей на очень высоком уровне, это высший уровень мирового хоккея. КХЛ тоже развивается хорошими темпами. Но лучшая молодёжь уезжает и там делает хоккей лучше. Нужно пропагандировать наш хоккей, КХЛ. Не призываю игнорировать НХЛ, но надо как можно больше говорить о КХЛ и работать над тем, чтобы уровень нашего хоккея становился выше. Если лучшая молодёжь будет стараться развиваться дома, прежде чем уезжать, добиваться результатов в сборной, тогда и наша лига будет хорошо развиваться. И зрелищность, и качество хоккея будут выше.

В КХЛ буквально несколько дней назад произошло знаменательное событие – легендарный хоккеист Данис Зарипов установил личный рекорд и превзошёл рекорд великого хоккеиста и тренера Бориса Петровича Михайлова по забитым голам. Об этом стоит говорить! Такие игроки – украшение нашего хоккея, прославляют российский хоккей. У нас очень богатая история и достаточно материала, чтобы мы как можно лучше освещали наш хоккей», – сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.